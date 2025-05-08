Мерц обсудил по телефону с Трампом разрешение торговых разногласий

www.globallookpress.com/Michael Kappeler/dpa, REUTERS/Kent Nishimura Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, сообщается на сайте правительства ФРГ.
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