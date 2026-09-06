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FiNE NEWS

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Уроженец Чечни Хамзат Чимаев одержал победу над Тайроном Вудли в Москве

Боец из Чечни Хамзат Чимаев одержал победу над Тайроном Вудли, бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе, на турнире профессиональной борцовской лиги Real American Freestyle (RAF), который прошёл в Москве.

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