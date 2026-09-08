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Царьград

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Нацбанк Украины раскрыл 5,459 млрд выплат по долгам за 2023 год

Нацбанк Украины раскрыл 5,459 млрд выплат по долгам за 2023 год

В 2023 году Украина выплатила 5,459 млрд долларов по госдолгу, включая 3,587 млрд Всемирному банку и другим кредиторам.

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