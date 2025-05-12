Кем были мученики Кизические и как провести 12 мая

Сегодня православная церковь чтит памяти девяти целителей Православная церковь 12 мая вспоминает девять мучеников Кизических, Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
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