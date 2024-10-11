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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Ученые исследовали влияние пигментации кожи на эффективность лекарственных препаратов

В журнале Human Genomics опубликована статья, в которой двое учёных утверждают, что пигментация кожи может значительно влиять на скорость, с которой некоторые лекарственные препараты достигают своей цели.

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