Ученые исследовали влияние пигментации кожи на эффективность лекарственных препаратов

В журнале Human Genomics опубликована статья, в которой двое учёных утверждают, что пигментация кожи может значительно влиять на скорость, с которой некоторые лекарственные препараты достигают своей цели.
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