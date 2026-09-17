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Воронежские новости

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Болельщики «Бурана» поддерживают команду в Туле

Болельщики «Бурана» поддерживают команду в Туле

Воронежский «Буран» приехал в Тулу с поддержкой около 100 болельщиков. Матч регулярного чемпионата ВХЛ между АКМ и «Бураном» уже начался.

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