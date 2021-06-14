ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 июня 2021 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое июня две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1195 =Будьте осторожны с терпеливыми людьми: когда у них заканчивается терпение, они сжигают порты, а не корабли = Все трудные моменты в Жизни созданы для того, чтобы ярче прочувствовать состояние счастья = Всё в этом Мире сотворяется из Энергоинформации, всё в этом Мире управляется Энергоинформацией = "Выбрав духовный Путь, следуйте к Богу без оглядки и ничего не бойтесь, ибо всё в этом Мире временно и скоротечно" = Главное, жить с позитивным отношением к Миру — это значит говорить «да» тому прекрасному, что даёт нам Жизнь = Если бы все люди объединились в добре, они увидели бы, какая это огромная Сила! Повсюду воцарилась бы Гармония! =Знание в тебе уже есть, а если ты его не чувствуешь, то лишь потому, что твой ум создаёт слишком много шума = Когда сознание людей приблизится к сознанию Пятого Измерения, всё будет восприниматься как естественное = Мудрого человека невозможно оскорбить, потому что на правду обижаться нельзя - неправда не стоит внимания! =Не важно, сколько Духовной защиты я призываю, гнев всё равно откроет моё Энергетическое поле тёмным Силам ="Не думайте, что вы много знаете, могут произойти такие явления, которые покажут, сколь ничтожно ваше знание" =Присутствие сильной женщины — это само по себе большое испытание для мужчины.