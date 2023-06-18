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35 доказательств, что дети — самые несчастные гости свадеб

35 доказательств, что дети — самые несчастные гости свадеб

Давайте признаемся, что свадьбы бывают несколько утомительны. Вам часами приходится наблюдать за выкупом, слушать тосты, мило беседовать с родственниками, которых вы не видели годами, и пьяными незнакомцами (кстати, кто пригласил этого парня?).

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