35 доказательств, что дети — самые несчастные гости свадеб

Давайте признаемся, что свадьбы бывают несколько утомительны. Вам часами приходится наблюдать за выкупом, слушать тосты, мило беседовать с родственниками, которых вы не видели годами, и пьяными незнакомцами (кстати, кто пригласил этого парня?).