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В Тульской области 29 и 30 ноября объявлено метеопредупреждение из-за снега и гололедицы

В Тульской области 29 и 30 ноября объявлено метеопредупреждение из-за снега и гололедицы

Ухудшение погодных условий ожидается 28 ноября на территории Тульской области, о чем предупреждает региональное Главное управление МЧС России со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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