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Накатала на отпуск: ночь Регины Тодоренко стоит 150 тысяч рублей

Накатала на отпуск: ночь Регины Тодоренко стоит 150 тысяч рублей

Ведущая бросила мужа и улетела на райские острова. Регина Тодоренко соцсетиПока зрителям еще только собираются показать финал «Ледникового периода», о котором все успели давно забыть, одна из участниц — Регина Тодоренко — успела улететь на Мальдивы.

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