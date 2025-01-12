Поздравляем работников прокуратуры Новоаннинского района с профессиональным праздником! На Ваших плечах лежит большая ответственность и важная работа с которой Вы великолепно справляетесь изо дня в день.
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Поздравляем работников прокуратуры Новоаннинского района с профессиональным праздником! На Ваших плечах лежит большая ответственность и важная работа с которой Вы великолепно справляетесь изо дня в день.