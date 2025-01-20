Челябинск соберет мастеров рукопашного боя со всей России

Челябинск примет чемпионат России по рукопашному бою – 2025. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, главный национальный турнир года пройдет 20-23 февраля во дворце спорта «Юность».