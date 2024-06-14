Москалькова обратилась в ООН и ЮНЕСКО после атаки ВСУ на журналистов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные организации, имеющие мандат на защиту журналистов после атаки ВСУ на съемочную группу НТВ в Донецкой Народной республике.
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