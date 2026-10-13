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Царьград

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В Челябинской области ввели режим «черного неба» до 14 октября

В Челябинской области ввели режим «черного неба» до 14 октября

В Челябинской области с 19:00 13 октября до 19:00 14 октября ожидается накопление вредных примесей в приземном слое атмосферы, из-за чего промышленным предприятиям предписано сократить объемы производства на 15–20%.

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