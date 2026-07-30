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Мода и Шоу-бизнес

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«Я пессимистичный оптимист»: Якубович — о неудачах, сцене и главном деле жизни

«Я пессимистичный оптимист»: Якубович — о неудачах, сцене и главном деле жизни

Легендарный телеведущий и актер в день рождения дал откровенное интервью «МК»: он рассказал, что на самом деле способно омрачить его жизнь, почему он не считает себя безоговорочным оптимистом и что спасает его от «грусти до безумия».

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