Легендарный телеведущий и актер в день рождения дал откровенное интервью «МК»: он рассказал, что на самом деле способно омрачить его жизнь, почему он не считает себя безоговорочным оптимистом и что спасает его от «грусти до безумия».
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