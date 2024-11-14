Найден самый сексуальный мужчина в мире

В 2024 году журнал People присудил это звание актеру Джону Красински. Звание самого сексуального мужчины в мире по версии журнала People в этом году досталось 45-летнему голливудскому актеру Джону Красински.
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