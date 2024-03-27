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Вильфанд предупредил жителей девяти регионов РФ об аномальных морозах

Вильфанд предупредил жителей девяти регионов РФ об аномальных морозах

Жителей девяти регионов России оповестили о приближающихся аномальных морозах. Согласно прогнозу Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра РФ, температура в северных районах Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области может опуститься до отметки в минус 20-40°C, РИА Новости.

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