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Не стоит все валить на погоду

Не стоит все валить на погоду

«Нам нужно увеличение цены на внутреннем рынке. Оно должно быть разумным для того, чтобы не пострадал сектор переработки, не пострадал сектор животноводства, потому что у нас с вами баланс внутри страны должен сохраняться»АЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС В этом году страна собрала рекордный урожай зерна — более 150 млн тоннчитайте на monocle.

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