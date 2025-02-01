«Зависит от того, как сыграет». Валиуллин рассказал о перспективах О'Делла в «Ак Барсе»

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о том, что его мотивировало подписать контракт с Эриком О’Деллом, который на тот момент был травмирован, а также его результативность сильно упала по сравнению с предыдущими сезонами в «Динамо».