Торговля "трофеями" из Суджи все еще идет: ВСУ продавали шоп-туры на разграбление русских

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Даже не верится, что такое возможно. Украинские военные, которые вторглись в Курскую область, за деньги предлагали жителям Сумской области "шопинг" на захваченных территориях.
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