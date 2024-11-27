ХАМАС не касается: Израиль продолжит войну в Газе, несмотря на перемирие с «Хезболлой»

Израиль после перемирия с «Хезболлой», которое вступило в силу 27 ноября, не будет менять свою позицию в отношении ХАМАС, заявил «Известиям» советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман.
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