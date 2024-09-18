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Психолог Федорина: Группы «на полдня» в садах помогают в социализации детей

Психолог Федорина: Группы «на полдня» в садах помогают в социализации детей

Психолог ородского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина заявила, что для многих ребят посещение группы кратковременного пребывания в детских садах — это первые шаги в большое общество.

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