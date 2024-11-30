Море звезд, побитый рекорд Майкла Джексона и пантера: как прошла премьера клипа Филиппа Киркорова

Кажется, вчера все звезды Москвы разделились на два лагеря. Одни выбрали «белую» сторону и посетили вечеринку Виктории Бони в соответствующем цвете, а другие пришли на премьеру нового клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера» с дресс-кодом total black.