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Царьград

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"Альтернатива для Германии" критикует политику ФРГ в украинском конфликте.

"Альтернатива для Германии" критикует политику ФРГ в украинском конфликте.

Депутат Торбен Брага из партии "Альтернатива для Германии" выразил скептицизм по поводу влияния возможного возвращения Трампа на политику Германии.

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