#Сводка на утро 20 июля 2024 года ▪Ночью ВС России наносили удары «Геранями» по объектам противника в Киеве, Миргороде и Полтаве.
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#Сводка на утро 20 июля 2024 года ▪Ночью ВС России наносили удары «Геранями» по объектам противника в Киеве, Миргороде и Полтаве.
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