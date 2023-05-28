«Даллас» дважды отыгрался в 5-м матче с «Вегасом» и победил (4:2), забив 2 гола за 1,5 минуты в 3-м периоде

«Старс» дважды отыгрывались по ходу игры в первом (1:1) и втором периодах (2:2), а в середине третьей 20-минутки форвард «Далласа» Тай Делландреа сделал победный дубль в течение полутора минут.
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