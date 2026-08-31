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Россияне понесли кур и петухов в МФЦ из-за требования Россельхознадзора регистрировать домашнюю птицу

Россияне понесли кур и петухов в МФЦ из-за требования Россельхознадзора регистрировать домашнюю птицу

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых россияне приносят в многофункциональные центры (МФЦ) свою домашнюю птицу — кур и петухов.

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