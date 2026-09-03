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Пятый канал

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Путин: Россия должна наносить ответный удар, чтобы неповадно было ей вредить

Путин: Россия должна наносить ответный удар, чтобы неповадно было ей вредить

Россия должна наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

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