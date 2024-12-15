Министр здравоохранения рассказал детали внедрения ИИ в медицину

Все регионы России должны в этом году закончить создание единой информационной системы. Она поможет использовать искусственный интеллект для диагностики и анализа медицинских данных, особенно в рентгенологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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