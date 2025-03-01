Заноза
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Заноза

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Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и отказался извиняться

Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и отказался извиняться

Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и отказался извиняться. После этого Трамп выгнал его из Белого дома Зеленский отказался извиняться перед Трампом Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации) Фото: Brian Snyder / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский высказался о перепалке с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

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Комментарии
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Анжела
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12 час.
ВФ
Владимир Фурцев
Не надо Зеленскому расстраиваться, тем более охать и ахать- пошлет всех нах..., пока не послали в пиз... именно туда..И ничего с ним не сделают. Пусть идет на поклон к В.В.- получит домик в Ростове и сдаст все америкосов мировому сообществу в замен за свою жизнь! Живут ведь беглые каторжане.
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12 час.
ТМ
Татьяна Мельник
Великое кино !
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6 час.
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