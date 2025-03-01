Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и отказался извиняться

ВФ

Владимир Фурцев

Не надо Зеленскому расстраиваться, тем более охать и ахать- пошлет всех нах..., пока не послали в пиз... именно туда..И ничего с ним не сделают. Пусть идет на поклон к В.В.- получит домик в Ростове и сдаст все америкосов мировому сообществу в замен за свою жизнь! Живут ведь беглые каторжане.