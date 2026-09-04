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Царьград

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Волынь: Тело военнослужащей найдено, конфликт с командованием

Волынь: Тело военнослужащей найдено, конфликт с командованием

В Волынской области найдено тело 32-летней военнослужащей Нацгвардии Украины. По информации российских силовых структур, незадолго до смерти у неё возник конфликт с командованием.

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