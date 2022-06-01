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На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в мошенничестве

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст.

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