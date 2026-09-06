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Новости Липецка

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Липецкую УК «Благополучие» лишили лицензии на дом на улице Свиридова

Липецкую УК «Благополучие» лишили лицензии на дом на улице Свиридова

Управляющую компанию «Благополучие» дважды привлекли к ответственности за невыполнение предписаний, теперь дом на улице Свиридова исключён из её реестра лицензий.

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