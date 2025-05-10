«Победные переговоры» России и Китая: Похоже, в Кремле сделан первый шаг к «Ялте 2.0»

Для решения каких неотложных вопросов мог воспользоваться визитом в Москву Си Цзиньпин Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве 8 мая, прошедшие в теплой и дружественно атмосфере, закончились подписанием ряда документов и принятием нескольких совместных заявлений.