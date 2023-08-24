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Кубок губернатора Челябинской области. «Металлург» сыграет с «Ладой», «Ак Барс» против «Трактора»

Кубок губернатора Челябинской области «Лада» – «Металлург» – 13:00  «Трактор» – «Ак Барс» – 17:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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