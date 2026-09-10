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Когда будет четырехдневная рабочая неделя в 2026 году

Когда будет четырехдневная рабочая неделя в 2026 году

В начале ноября-2026 россиян ждет четырехдневная рабочая неделя. День народного единства – официальный праздничный выходной день, который празднуется 4 ноября, в этом году выпадает на среду.

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