Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

По результатам Global Cities Index 2023 Москва занимает седьмое место среди 156 мегаполисов Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица вошла в топ-10 самых культурных городов мира и заняла первое место среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций.
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