Любителей полакомиться сладким предупреждают об опасности 🤢🤮🥴 Покупатели из Пятёрочки массово жалуются на отравление зефиром.
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Любителей полакомиться сладким предупреждают об опасности 🤢🤮🥴 Покупатели из Пятёрочки массово жалуются на отравление зефиром.