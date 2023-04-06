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В Москве без осадков и 13 градусов тепла

В четверг, 6 апреля в Москве и Подмосковье без осадков, температура воздуха +12° градусов. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

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