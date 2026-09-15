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МОСИНФОРМ

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Московские гребцы завоевали четыре медали Спартакиады сильнейших в Казани

Московские гребцы завоевали четыре медали Спартакиады сильнейших в Казани

Четыре медали завоевали представители спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по гребным видам спорта на финальных соревнованиях в Казани.

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