Какой сегодня праздник отмечают 21 февраля 2024 года: День экскурсовода и Международный день родного языка Анна ЧернышоваСегодня, 21 февраля 2024 года, наступил день, когда отмечаются несколько значимых праздников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии