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«Накануне смерти дал пророческое интервью»: под Курском уничтожен любимчик Сырского и идейный нацист ВСУ Турлай

«Накануне смерти дал пророческое интервью»: под Курском уничтожен любимчик Сырского и идейный нацист ВСУ Турлай

БлокнотРУ Одиозный боевик украинской армии ликвидирован в Курском приграничье – нацист Юрий Турлай, которого называют любимчиком Александра Сырского, командующего ВСУ.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Падаль
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1 д.
В С
Гвоздей в гроб насыпать.
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21 час.
Vladimir Lioubimcev
Гореть ему в аду....
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21 час.
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