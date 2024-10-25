Россиянам назвали способ обезопаситься от поддельного алкоголя

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Сегодня подделывается абсолютно вся алкогольная продукция, но существует способ обезопасить себя от покупки контрафакта, рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.