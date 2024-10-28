Трамп четыре раза сказал слово "Россия" во время своего митинга в Нью-Йорке: О чём он говорил?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел митинг в арене "Мэдисон Сквер Гарден". В своём выступлении Трамп четыре раза упомянул Россию и дважды назвал Владимира Путина, подчеркивая, что "хорошо с ним ладит".