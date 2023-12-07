Прибалтов и поляков – на воспитание к русским: щедрое предложение США для Москвы не понравится Европе

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Более ярых русофобов, чем поляки и прибалты в ЕС ещё поискать надо... А вот спровоцировать их на "повоевать с Россией" запад запросто может - они ж больные на всю голову. Только нафиг России это "счастье" нужно : прибалты продолжат вымирать, а поляки, возможно, таки поймут, что их запад собирается кинуть, как расходный материал...