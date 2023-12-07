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СССР-Россия

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Прибалтов и поляков – на воспитание к русским: щедрое предложение США для Москвы не понравится Европе

Прибалтов и поляков – на воспитание к русским: щедрое предложение США для Москвы не понравится Европе

В нынешних политических реалиях, Западу во главе с Соединёнными Штатами придётся либо делать вид, что никакого колоссального напряжения не было, либо искать возможности как-то договориться с Российской Федерацией.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Более ярых русофобов, чем поляки и прибалты в ЕС ещё поискать надо... А вот спровоцировать их на &quot;повоевать с Россией&quot; запад запросто может - они ж больные на всю голову. Только нафиг России это &quot;счастье&quot; нужно : прибалты продолжат вымирать, а поляки, возможно, таки поймут, что их запад собирается кинуть, как расходный материал...
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