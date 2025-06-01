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В Совфеде высказались о влиянии подрыва мостов на переговоры в Стамбуле

В Совфеде высказались о влиянии подрыва мостов на переговоры в Стамбуле

Такого рода террористические акты лишний раз убеждают Россию в необходимости в полном объеме решить все задачи, поставленные перед специальной военной операцией, считает сенатор Андрей Климов.

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