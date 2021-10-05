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Продвижение китайской инициативы «пояс и путь» в Африке

Существует не так много подробностей об инициативе по созданию лучшего мира, как это относится к Африке, но, безусловно, на континенте появился новый интерес Запада из-за активизации деятельности Китая в регионе 19 июля министр иностранных дел Китая Ван И провел двусторонние переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном и его алжирским коллегой министром иностранных дел Рамтаном Ламамрой … Сообщение Продвижение китайской инициативы «пояс и путь» в Африке появились сначала на Новостной портал PRC.

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