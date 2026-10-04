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Контрафронт

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Колумбия: четыре человека были ранены и несколько домов повреждены в результате атаки беспилотника в...

Колумбия: четыре человека были ранены и несколько домов повреждены в результате атаки беспилотника в Версале, расположенном к западу от Тибу, департамент Северный Сантандер, ранее в тот же день.

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