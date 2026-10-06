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Царьград

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Морпех Лада рассказал, как сбил дрон с просьбой "не сбивать"

Морпех Лада рассказал, как сбил дрон с просьбой "не сбивать"

Просьбы украинского дроновода обрели популярность и стали своеобразным мемом.Военнослужащий с позывным Лада рассказал, как сбил украинский разведывательный беспилотник "Лелека", на крыле которого была написана просьба не уничтожать аппарат.

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