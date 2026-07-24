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Associated Banc-Corp отчитался о скачке чистого процентного дохода во II квартале 2026 года

Associated Banc-Corp отчитался о скачке чистого процентного дохода во II квартале 2026 года

Американский банковский холдинг Associated Banc-Corp (NYSE: ASB) опубликовал отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенное увеличение ключевых показателей доходности и расширение кредитного портфеля.

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